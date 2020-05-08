Euro
7.71
Dolar
7.15
BIST 100
98,634.17
Altın
1,703.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen'de can kayıpları yaşanmaya devam ediyor

Yemen'in Hacce vilayetinde yaşanan bir bombardıman sırasında 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 08.05.2020
Yemen'de can kayıpları yaşanmaya devam ediyor

Yemen

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinde yaşanan bir bombardıman sırasında 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a sınır olan Hacce vilayetinde destek verdikleri bir hastanenin acil servisine 7 yaşında bir çocuğun şarapnel parçaları nedeniyle gözünden yaralı olarak getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, aralarında çocuğun babasının da olduğu diğer 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan Husiler'den yapılan benzeri bir açıklamada, Hacce vilayetine bağlı Abs kasabasına Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından düzenlenen bombardımanda, aralarında biri çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kontrol noktasına bombalı saldırı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birliklerinin Ebyen vilayetindeki bir kontrol noktasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu bir asker yaralandı bir asker hayatını kaybetti.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

Güneydeki Ebyen vilayeti geçen ağustostan bu yana Yemen hükümet güçleriyle GGK'ye bağlı silahlı milislerin kontrolünde ikiye bölünmüş durumda.

Yemen, İran destekli Husiler ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi arasında gün geçtikçe parçalanmaya biraz daha yaklaşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 610 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 270 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 900 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun

Benzer haberler

Güney Geçiş Konseyi Aden'de resmi kuruluşların gelirlerine el koyuyor

Güney Geçiş Konseyi Aden'de resmi kuruluşların gelirlerine el koyuyor

Yemen'de can kayıpları yaşanmaya devam ediyor

Yemen'de Husi milislerin 'Özel Kuvvetler Komutanı' öldürüldü

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Suudi Arabistan Riyad Anlaşması'nın uygulanması için güce başvurur mu?

Suudi Arabistan Riyad Anlaşması'nın uygulanması için güce başvurur mu?
Yemen, Suudi Arabistan'la tek sınır kapısını istisnai olarak açtı

Yemen, Suudi Arabistan'la tek sınır kapısını istisnai olarak açtı