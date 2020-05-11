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Dünya, Libya

Libya ordusundan stratejik Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter milislerine operasyon

Libya ordusu hava unsurları başkent Trablus’un güneybatısında yer alan Hafter milislerine ait Vatiyye Hava Üssü’ndeki askeri aracı hedef aldı.

Aydoğan Kalabalık   | 11.05.2020
Libya ordusundan stratejik Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter milislerine operasyon

Trablus

Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yapılan açıklamada, “Vatiyye Hava Üssü’nde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait, saldırı hazırlığındaki askeri araç, hava unsularımız tarafından vurularak etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. 

Aracın içinde Hafter milislerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, ölü veya yaralı milisler hakkında bilgi verilmedi.

Sabah saatlerinde üsse 6 hava operasyonu

Libya Ordusu rresmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu ise yaptığı yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter milislerine yönelik 6 hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

Kununu, operasyonda 3 zırhlı ve 2 silahlı aracın imha edildiği, ayrıca Hafter milislerinin bulunduğu bölgelerin vurulduğunu kaydetti. 

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