Euro
7.51
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,733.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya hükümeti BAE aleyhindeki delilleri BMGK'ya sunacak

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Hafter sahneden çekilmeden diyaloğun mümkün olmadığını bildirdi.

Çağrı Koşak,Mehmet Nuri Uçar   | 18.05.2020
Libya hükümeti BAE aleyhindeki delilleri BMGK'ya sunacak

Trablus

Libya hükümeti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Vatiyye Askeri Üssü'nde ele geçirilen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhindeki delilleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, "Fabrayer" televizyonuna yaptığı açıklamada, Libya ordusunun tamamen kontrolü sağladığı Vatiyye Askeri Üssü'nde ele geçirilen delillere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kablavi, "BMGK kararlarını ihlal eden BAE'nin Libya katliamındaki rolünü gösteren delilleri açıklayacağız. Hangi ülkelerin Libya'ya silah ambargosunu deldiğini kanıtlarıyla BMGK'ya sunacağız." dedi.

"Hafter ve onu temsil eden kişiler uzaklaştırılmadan diyalog mümkün değil"

Öte yandan, Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamada, Hafter sahneden çekilmeden diyaloğun mümkün olmadığı belirtildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nüde kontrolün tamamen sağlanması üzerine yayımladığı yazılı açıklamada, "Libyalıların canını ve malını hiçe sayan savaş suçlusu darbeci Hafter ve onu temsil eden kişiler uzaklaştırılmadan, ayrıca darbe tehdidi ortadan kaldırılmadan siyasi diyaloğun olmayacağı" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Hafter'e bağlı milislerin geri çekilmek ve devletin egemenliğine boyun eğmekten başka bir seçeneklerinin olmadığı, aksi halde yargılanacakları uyarısı yapıldı.

Libya Meclisi'nden operasyonlara destek mesajı

Başkent Trablus'taki Libya Meclisi de yazılı bir açıklama yayımlayarak Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolün sağlanmasından dolayı hükümeti tebrik etti.

Hükümete ülkenin tamamı Hafter milislerinden temizlenene kadar operasyonların sürmesi çağrısı yapılan açıklamada, Vatiyye Askeri Üssü'nün Hafter milislerinin işgalinden kurtarılması için mücadele veren şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.

Libya ordusu, sabah saatlerinde Hafter milislerinin işgalinden tamamen kurtarılan Vatiyye Askeri Üssü'nde, BAE'nin temin ettiği Rus yapımı hava savunma sistemi ele geçirildiğini açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Sağlık Bakanı Azar'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne suçlama
Fransa'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 131 ölüm
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa salgının yol açtığı krizin başında hatalar yaptı
Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişinin daha Kovid-19 tedavisi tamamlandı
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 99 ölüm

Benzer haberler

Libya hükümeti BAE aleyhindeki delilleri BMGK'ya sunacak

Libya hükümeti BAE aleyhindeki delilleri BMGK'ya sunacak

Libyalı uzman: Vatiyye'de kontrolün sağlanması Hafter'in darbe projesinin sonu oldu

Libya ordusunun Hafter milislerinden geri aldığı stratejik nokta: Vatiyye Üssü

Libya Başbakanı Serrac: Tüm bölgeler milislerden temizlenene kadar operasyonlar sürecek

Libya Başbakanı Serrac: Tüm bölgeler milislerden temizlenene kadar operasyonlar sürecek
Libya'da Hafter milislerinin saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

Libya'da Hafter milislerinin saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti
Libyalı alimlerden Sudanlı alimlere: Çocuklarınız BAE'nin hayalleri uğruna çöllerde ölüyor

Libyalı alimlerden Sudanlı alimlere: Çocuklarınız BAE'nin hayalleri uğruna çöllerde ölüyor