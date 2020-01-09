Euro
6.51
Dolar
5.86
BIST 100
117,990.50
Altın
1,548.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa'da protestolar sürüyor
logo
Dünya

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Libya'daki krizin çözümü diyalogla mümkün

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Libya'daki krizin çözümünün diyalog ve komşu ülkelerin katılacağı siyasi bir süreçle mümkün olduğunu söyledi.

Yosra Ouanes,Said İbicioğlu   | 09.01.2020
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Libya'daki krizin çözümü diyalogla mümkün Fotoğraf: Nacer Talel/AA

Tunus

Resmi temaslarda bulunmak için Tunus'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, başkentteki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.

Le Drian, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e dün Brüksel'de Avrupalı ve Mısırlı yetkililer ile neler konuşulduğu konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Görüşmede Libya'daki gerginliğin bölgesel anlamda oluşturduğu tehlikeyi masaya yatırdıklarını aktaran Le Drian, "Uluslararası meşruiyete saygılı bir şekilde Libya'da istikrarı sağlamak Tunus ile ortak önceliğimizdir." dedi.

Tunus gibi Fransa'nın da Libya meselesinin görüşüleceği Berlin Konferansı'nda uluslararası bir anlaşmaya varılması için Birleşmiş Milletler (BM) Libya Temsilcisi Gassan Selame'nin gösterdiği çabaları desteklediğini kaydeden Le Drian, Libya'daki krizden çıkışın ülkedeki tüm tarafların yer alacağı bir iç diyalog ve aralarında Tunus'un da bulunduğu komşu ülkelerin katılacağı siyasi süreçten geçtiğini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldikten sonra dün akşam iki günlük resmi ziyaret kapsamında Tunus'a gelmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor

Benzer haberler

'Libya'daki krizin çözümü diyalogla mümkün'

'Libya'daki krizin çözümü diyalogla mümkün'

Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı: Ateşkes sağlanması Hafter’e bağlı

Libya’daki darbeci lider Hafter ateşkes çağrısı karşısında sessizliğini koruyor

Cezayir ve İtalya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Cezayir ve İtalya'dan Libya'da ateşkes çağrısı
Hafter milislerinin yerinden ettiği Libyalılar evlerine dönmeyi bekliyor

Hafter milislerinin yerinden ettiği Libyalılar evlerine dönmeyi bekliyor
Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısından memnun

Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısından memnun