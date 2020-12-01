Euro
9.43
Dolar
7.87
BIST 100
1,302.64
Altın
1,793.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TİKA'dan Libya'da engellilere tekerlekli sandalye desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından temin edilen 150 tekerlekli sandalye ve tıbbi koltuk değneği Libya’nın Zintan şehrinde engelli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Mücahit Aydemir   | 01.12.2020
TİKA'dan Libya'da engellilere tekerlekli sandalye desteği

Zintan

Zintan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım törenine, TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, Zintan Belediye Başkanı Mustafa el-Baruni, Zintan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Mebruk Saad ve yerel yetkililer katıldı.

TİKA Koordinatörü Karatepe, burada yaptığı açıklamada, "2012 yılından beri başta eğitim, sağlık, kalkınma, meslek edindirme kursları ve sosyal yardımlar gibi alanlarda 100 civarında projeyle dost ve kardeş ülke Libya’da sürdürülebilir kalkınma ve sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunduklarını" belirtti.

Karatepe, "Libya halkının ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda kalıcı projelerin artarak devam edeceğine ve bu çalışmaların dost ve kardeş iki devlet ve halk arasında dayanışma ve iş birliğini artıracağına inanıyorum." dedi.

Zintan Belediye Başkanı Baruni de AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın şahsında Türkiye’ye en zor zamanlarda Libya halkının yanında olmasından dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin artarak devam edeceğine olan inancını ifade etti.

Baruni, özellikle 2011'den bu yana Libya'da yaşanan iç savaş nedeniyle ülkedeki engelli sayısının artmasıyla bu kesimin desteğe büyük ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Tekerlekli sandalyelerin bir kısmı törende dağıtılırken, kalan kısmı sosyal hizmetler müdürlüğünce engellilere ulaştırılacak.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri artırıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti
İTO Başkanı Avdagiç: Reel sektöre yönelik 'Anti-Kovid 2021' tedbirlerinin kıymetli olacağı inancındayız
Kovid-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton, Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak
Kovid-19 geçiren hastaların akciğerleri ksenon gazı kullanılarak yeni bir yöntemle tarandı

Benzer haberler

Pentagon'a göre Birleşik Arap Emirlikleri Libya'daki paralı Rus askerlerini destekliyor

Pentagon'a göre Birleşik Arap Emirlikleri Libya'daki paralı Rus askerlerini destekliyor

TİKA'dan Libya'da engellilere tekerlekli sandalye desteği

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu yarın 4. tur için toplanıyor

TİKA’dan Necef ve Kerbela’ya çalışma ziyareti

TİKA’dan Necef ve Kerbela’ya çalışma ziyareti
Hafter milisleri Ubari'de sivillere ait evleri yıktı

Hafter milisleri Ubari'de sivillere ait evleri yıktı
MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi

MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi