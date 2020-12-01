Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." dedi.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." dedi.
Aliyev, "Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler." diye konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun." ifadelerini kullandı.
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