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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün imha edilen Ermenistan tanklarının vurulma anına ilişkin yeni görüntüler paylaştı
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Azerbaycan cephe hattı

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır

TBMM Başkanı Şentop, "Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır." dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır

TBMM Başkanı Şentop, "Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır." dedi.

İran medyası, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde sınıfta kaldı

İran medyası, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde sınıfta kaldı

İran medyası, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde sınıfta kaldı
Türk Konseyinden Ermenistan'a BM kararları ışığında işgale son verme çağrısı

Türk Konseyinden Ermenistan'a BM kararları ışığında işgale son verme çağrısı

Türk Konseyinden Ermenistan'a BM kararları ışığında işgale son verme çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Çeviköz'e tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Çeviköz'e tepki
Yeniden Refah Partisi: Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız

Yeniden Refah Partisi: Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız
Uzmanlara göre bölgede çıkacak savaşın tek sorumlusu Ermenistan

Uzmanlara göre bölgede çıkacak savaşın tek sorumlusu Ermenistan

Azerbaycan ordusunun topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonu devam ediyor

Azerbaycan ordusunun topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonu devam ediyor
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Kremlin: Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz
28.09.2020

Kremlin: Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Dağlık Karabağ durumuna ilişkin Türkiye ile temas kurduklarını aktararak, "Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ankara ile temaslarımız oldu. Bu konuda Rus tarafı tam temas halinde." dedi.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor
28.09.2020

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son iki günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.

Çin, Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı yaptı
28.09.2020

Çin, Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı yaptı

Çin, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çıkan sınır gerilimiyle ilgili taraflara itidal çağrısı yaptı.

Dağlık Karabağ konusunda bilinmesi gerekenler: 6 soruda Dağlık Karabağ
28.09.2020

Dağlık Karabağ konusunda bilinmesi gerekenler: 6 soruda Dağlık Karabağ

Kafkasya’nın çözülemeyen aynı zamanda da dondurulamayan sorunu Dağlık Karabağ işgali, Ermenistan’ın son zamanlarda artan saldırıları nedeniyle yaklaşık 30 yıldır olduğu gibi yine gündemde.

Azerbaycan: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi
28.09.2020

Azerbaycan: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eyvazov, "Düşman kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğu tespit edildi." dedi.

İran'da son 24 saatte 190 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli
Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı
'Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın'
Kovid-19'a ilişkin sorular 'Pandemi Danışma Hattı'nda yanıt buluyor
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