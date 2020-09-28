28.09.2020

Kremlin: Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Dağlık Karabağ durumuna ilişkin Türkiye ile temas kurduklarını aktararak, "Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ankara ile temaslarımız oldu. Bu konuda Rus tarafı tam temas halinde." dedi.