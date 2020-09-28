Azerbaycan cephe hattı
TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır
TBMM Başkanı Şentop, "Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır." dedi.
İran medyası, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde sınıfta kaldıİran medyası, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde sınıfta kaldı
Kremlin: Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili Türkiye ile temas halindeyiz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Dağlık Karabağ durumuna ilişkin Türkiye ile temas kurduklarını aktararak, "Dışişleri Bakanlığı üzerinden Ankara ile temaslarımız oldu. Bu konuda Rus tarafı tam temas halinde." dedi.
Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son iki günde Ermenistan ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.
Çin, Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı yaptı
Çin, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çıkan sınır gerilimiyle ilgili taraflara itidal çağrısı yaptı.
Dağlık Karabağ konusunda bilinmesi gerekenler: 6 soruda Dağlık Karabağ
Kafkasya’nın çözülemeyen aynı zamanda da dondurulamayan sorunu Dağlık Karabağ işgali, Ermenistan’ın son zamanlarda artan saldırıları nedeniyle yaklaşık 30 yıldır olduğu gibi yine gündemde.
Azerbaycan: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eyvazov, "Düşman kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğu tespit edildi." dedi.