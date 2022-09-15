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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

BM, Azerbaycan ile Ermenistan'ı gerilimi azaltmak için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde artan gerginlikten duyulan endişeyi ifade ederek, iki ülke arasında dün varılan ateşkesten duyulan memnuniyeti belirtti.

İslam Doğru   | 15.09.2022
BM, Azerbaycan ile Ermenistan'ı gerilimi azaltmak için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı

New York

"Uluslararası barış ve güvenliğin korunması" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar ele alındı.

Konseyde konuşan BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, iki ülke arasında dün yapılan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jenca, BM'nin tarafların birbirleri hakkındaki iddialarını teyit edecek bir konumda olmadığını belirterek, "Ancak siviller üzerindeki olası etkisi de dahil olmak üzere bu tehlikeli tırmanıştan derin endişe duyuyor ve tarafları gerilimi azaltmak için acil ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi.

Bu hafta iki ülke arasında yaşanan olayların, bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip olduğunu net bir şekilde hatırlattığını kaydeden Jenca, uluslararası toplumun, taraflar arasındaki mevcut gerilimi azaltarak, barışçıl bir çözüme bağlı kalınması için hiçbir çabadan kaçınmaması gerektiğini vurguladı.

"ABD, çatışmaya askeri bir çözüm bulunamayacağı konusunda kararlı"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard M. Mills de ateşkes ile düşmanlıkların sona ermesini memnuniyetle karşıladıklarını, şimdi her iki tarafın da anlaşmazlığın kalıcı ve barışçıl bir şekilde çözülmesi için müzakerelere acilen geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

Mills, "Açıkça söylüyorum, ABD, çatışmaya askeri bir çözüm bulunamayacağı konusunda kararlı. Her iki hükümeti de diplomatik ve askeri kanallar arasında doğrudan iletişim hatlarını yeniden kurmaya ve diplomatik süreci yeniden taahhüt etmeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da konuşmasında, Rusya'nın iki ülke sınırındaki olayların şiddetli bir şekilde tırmanmasından dolayı son derece endişeli olduğunu belirtti. Nebenzia, bölgede güç kullanımının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Oturuma katılarak toplantının son konuşmalarını yapan Azerbaycan ve Ermenistan BM Daimi Temsilcileri ise bölgede yaşanan gerginlikten birbirlerini sorumlu tuttu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan ile sınırın Daskesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusunun 50 şehit verdiği duyurulmuş, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığının internet sitesinde güncellenen şehit listesinde 71 askerin ismine yer verilmişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

İki ülkenin, dün yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes kararı aldığı duyurulmuştu.

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