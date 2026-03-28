Manisa ve İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçeleri ile İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Manisa/İzmir
İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yüzünden yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle yayalar ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Eski Manisa Yolu üzerinde yükselen su seviyesi nedeniyle 2 otomobil ile 1 işçi servisi mahsur kaldı. Bu araçlardaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınarak geçici süre trafiğe kapatılan yolda, ekipler su tahliye çalışması başlattı.
Çalışmaların ardından mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çekilip yol yeniden ulaşıma açıldı.
Trafikte yoğunluğa yol açan yağışın aralıklarla sürdüğü ilçede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Salihli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Salihli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Köseali Mahallesi mevkisinden geçen Göbekli Çayı taştı. Taşkın sonucu bölgedeki üzüm bağları su altında kaldı.
Karayahşi Mahallesi'nde de bazı evlerde su baskınlarının yaşandığı öğrenildi. Kurşunlu yolu mevkisinde ise sağanak nedeniyle devrilen bir ağaç yolu ulaşıma kapattı. Salihli Belediyesi ekipleri, ağacın yoldan kaldırılması için çalışma yürüttü.
Yeşilyurt Mahallesi'nde bir binanın girişinde biriken sular nedeniyle bina sakinleri evlerine girmekte güçlük çekti.
Ekiplerin ilçe genelinde su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
Fotoğraf: Turgay Konuralp/AA
Ödemiş-İzmir yolunda su baskınları ulaşımı aksattı
Ödemiş ilçesinin genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ödemiş-İzmir kara yolunun Yeniköy ve İlkkurşun mahalleleri arasında kalan bölümünde su birikintileri oluştu.
Yolda mahsur kalan bazı araçlar, çevredekilerin yardımı ve çekiciler vasıtasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Bazı sürücülerin ise traktör yardımıyla araçlarını kurtardığı görüldü.
Trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri durdurarak su baskını ve yolda kalma riskine karşı uyarılarda bulundu.
Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.