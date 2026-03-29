Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
(Aydın/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonunun Anadolu Sohbetleri programına iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Doğu Karadeniz Bölge Stratejisi Toplantısı'na ve sivil toplum kuruluşları buluşmasına katılacak; partisinin Rize İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Mahalle Başkanları Toplantısı'nda yer alacak.
(Trabzon/10.00/12.30/Rize/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla Pakistan'da düzenlenecek toplantıya katılacak.
(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail’in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Anadolu Efes-TOFAŞ, Karşıyaka-Mersinspor ve Bursaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
4- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Zerenspor, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
5- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.
(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı altıncı haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor maçları yapılacak.
(Bursa/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı altıncı haftasında Odunpazarı-MC Sistem Yurdum ve Göztepe-Yenimahalle Belediyespor müsabakaları oynanacak.
(Eskişehir/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı üçüncü haftasında Beykoz Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u konuk edecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
9- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30, Beyaz Grup'un ise 33. hafta müsabakaları tamamlanacak.
9- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 30, Beyaz Grup'un ise 33. hafta müsabakaları tamamlanacak.

10- Nesine 3. Lig gruplarında 27. hafta karşılaşmaları sona erecek.