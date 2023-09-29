Dolar
27.41
Euro
28.98
Altın
1,849.20
ETH/USDT
1,664.20
BTC/USDT
26,924.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

BM heyeti, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine Karabağ'a gidecek

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine, Karabağ'a bir heyet göndereceğini duyurdu.

Şerife Çetin  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
BM heyeti, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine Karabağ'a gidecek

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "BM heyeti için davet Azerbaycan tarafından mı geldi? 30 yıldır bölgeye erişiminiz olmadığını söylüyorsunuz, bunun temel nedeni nedir? Ayrıca Azerbaycan hükümetinin Ermenilere 'ikamet ettikleri bölgelerden ayrılmama ve çok etnikli Azerbaycan'ın bir parçası olmaları' yönündeki çağrısı hakkında bilginiz var mı? BM'nin bölgede kötü muamele yapıldığına dair kaydı ya da tespiti bulunuyor mu?" sorularını yanıtladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden bir heyetin, hafta sonu bölgeye gideceğini bildiren Dujarric, heyetin sahada durum tespiti yapacağını söyledi.

Dujarric, asıl amacın insani ihtiyaçları tespit etmek olduğunu belirterek tüm tarafların uluslararası ve insani hukuka saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

Azerbaycan hükümetinin, azınlıkların haklarına saygı duyacağı yönündeki açıklamasından haberdar olduklarını aktaran Dujarric, BM'nin bölgeye 30 yıldır erişimi olmadığını, bu nedenle heyetin ziyaretinin önem taşıdığını ifade etti.

"BM heyeti Azerbaycan hükümetinin tam desteği ve daveti üzerine bölgeye gidecek" bilgisini veren Dujarric, bölgeye neden erişim olmadığına ilişkin ise "Çok karmaşık ve hassas jeopolitik nedenlerden ötürü." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e katılacağını açıklayan Elon Musk'a mesaj: Büyük memnuniyet duyacağız
İçişleri Bakanlığı'nda Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Kalp Günü için ışıklandırıldı
Malatya'da 13 katlı ağır hasarlı bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı milletvekili Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlattı

Benzer haberler

BM, Libya açık denizlerinde gemilerin göçmen kaçakçılığına karşı denetlenmesi yetkisinin süresini uzattı

BM, Libya açık denizlerinde gemilerin göçmen kaçakçılığına karşı denetlenmesi yetkisinin süresini uzattı

BM heyeti, Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine Karabağ'a gidecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kafkasya'da barış ve istikrar istiyoruz

BM: Karabağ'dan Ermenistan'a gidenlere yönelik herhangi bir kötü muamele bildirilmedi

BM: Karabağ'dan Ermenistan'a gidenlere yönelik herhangi bir kötü muamele bildirilmedi
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanlarından Manukyan tutuklandı

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanlarından Manukyan tutuklandı
Kremlin, Güney Kafkasya’daki ulaşım bağlantılarıyla ilgili çalışmaların süreceğini umuyor

Kremlin, Güney Kafkasya’daki ulaşım bağlantılarıyla ilgili çalışmaların süreceğini umuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet