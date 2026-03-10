Dolar
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Azerbaycan İran'a insani yardım gönderdi

Azerbaycan, İran'a gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.

Ruslan Rehimov  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Fotoğraf: Olağanüstü Haller Bakanlığı

Bakü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda İran'a insani yardım gönderildiği bildirildi.

Bakanlığa ait araçlarla gönderilen yardım kapsamında 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme yer aldı.

