Ekonomi, İran-İsrail gelişmeleri

BM: Orta Doğu'daki çatışmalar günlük 1 milyar dolarlık harcamaya neden oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasıyla başlayan Orta Doğu'daki çatışmaların günde 1 milyar dolarlık harcamaya neden olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
BM: Orta Doğu'daki çatışmalar günlük 1 milyar dolarlık harcamaya neden oluyor

Cenevre

Fletcher, BM Cenevre Ofisi'nde, 87 milyon insana ulaşmayı hedefleyen BM'nin "Küresel İnsani Yardım Genel Bakışı 2026" başlıklı planına ilişkin güncellemeleri aktardığı bir basın toplantısı düzenledi.

Şu anda çok tehlikeli bir süreçten geçildiğini kaydeden Fletcher, "Orta Doğu genelinde bu krizlerin hızla tırmandığını görüyoruz. Şiddetin sınırları aştığını görüyoruz. Yerinden edilme, ekonomik şoklar ve artan insani ihtiyaçlar görüyoruz." dedi.

Fletcher, Orta Doğu'da yaşananların sonuçlarının, müdahale edebileceklerinden daha hızlı yayıldığının altını çizdi.

"Hürmüz Boğazı'nda gıda maliyetleri, enerji maliyetleri ve gübre maliyetleri konusunda gerçekten endişeliyim." diyen Fletcher, tüm bunların Sahra Altı Afrika'daki temel ihtiyaç alanlarına giden insani yardım malzemelerinin üzerinde doğrudan bir etkisi olduğuna değindi.

Özellikle insansız hava araçları konusunda gerçekten endişeli olduğunu belirten Fletcher, şunları kaydetti:

"Bence dünya, hayat kurtarmaktan çok giderek daha ölümcül hale gelen bu silahları geliştirmek için muazzam miktarda para harcamaya karar verdi. (Küresel İnsani Yardım Genel Bakışı 2026) Bu planı hayata geçirmek için hala 14 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyacımız var. (Fon açığı) Orta Doğu'daki bu çatışmaların günde 1 milyar dolarlık harcamaya neden olduğu bir dönemde oluyor. Sadece 1 milyar dolar bile milyonlarca hayat kurtarmamızı sağlayabilir."

Fletcher, BM'nin 2026'daki küresel insani yardım programı için taahhüt verenlerin bu ödemeyi hızla gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

Bu programın fonlanması konusunda sadece hükümetlere güvenemeyeceklerini dile getiren Fletcher, "Bu nedenle şu anda sivil topluma, işletmelere ve en önemlisi halka ulaşmamız gerekiyor. Bugüne kadar vakıflardan, şirketlerden ve bireysel bağışçılardan 60 milyon dolar topladık ancak bugün kalan açığı kapatmak için küresel bir kamuoyu kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.

