Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin saldırısında Şuşa'da 1 sivil öldü
Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Şuşa'ya düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakü
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerce Şuşa'ya havan toplarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırı sonucu Şuşa Devlet Korusunda mühendis olarak görev yapan Vidadi Ferhadov'un yaşamını yitirdiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.