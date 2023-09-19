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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin saldırısında Şuşa'da 1 sivil öldü

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Şuşa'ya düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin saldırısında Şuşa'da 1 sivil öldü Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerce Şuşa'ya havan toplarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu Şuşa Devlet Korusunda mühendis olarak görev yapan Vidadi Ferhadov'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

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