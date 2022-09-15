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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan'ın şehit sayısı 71'e çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısının 71'e yükseldiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 15.09.2022
Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan'ın şehit sayısı 71'e çıktı

Bakü

Bakanlık, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

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