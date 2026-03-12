Dolar
44.12
Euro
51.06
Altın
5,181.56
ETH/USDT
2,063.10
BTC/USDT
70,436.00
BIST 100
13,376.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İsrail-Lübnan sınırındaki Kiryat Şmona kentinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Dünya

Afganistan, Pakistan ile yaşanan yeni çatışmalarda 4 sivilin öldüğünü açıkladı

Afganistan yönetimi, Pakistan ile yaşanan yeni çatışmalarda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Irmak Akcan  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Afganistan, Pakistan ile yaşanan yeni çatışmalarda 4 sivilin öldüğünü açıkladı

Ankara

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalardaki ölü sayısına dair bilgiler paylaştı.

Afganistan'ın Khost bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıklayan Fıtrat, 3 kişinin ise yaralandığını aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenledi. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan, operasyonlarda Afganistan tarafında 583 kişinin öldüğünü, 795'i aşkın kişinin yaralandığını açıklamış, Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BM'ye göre de çatışmalar nedeniyle Afganistan'da yaklaşık 66 bin kişi yerinden edildi.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti. Ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tek kullanımlık bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak
BM, Bakanlıklar ve STK'ler COP31 Koordinasyon Toplantısı'nda buluştu
İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif" sempozyumu düzenlendi
Türkiye-Pakistan Kapsamlı Uluslararası Simülasyon Tatbikatı yapıldı
Kullanılmayan banka hesaplarının IBAN dolandırıcılığı olaylarına karşı kapatılması uyarısı

Benzer haberler

Afganistan, Pakistan ile yaşanan yeni çatışmalarda 4 sivilin öldüğünü açıkladı

Afganistan, Pakistan ile yaşanan yeni çatışmalarda 4 sivilin öldüğünü açıkladı

İngiltere, Orta Doğu'da gerilimi azaltmak amacıyla yürütülen çabalara tam katkı sağlayacağını açıkladı

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'den ortak açıklama

Afganistan'ın, sınır hattında bulunan Pakistan askeri noktalarını hedef aldığı iddia edildi

Afganistan'ın, sınır hattında bulunan Pakistan askeri noktalarını hedef aldığı iddia edildi
Milyarder Pritzker, Epstein'e Afganistan gezisinde "Patraeus"un kendisine helikopter ödünç verdiğini yazmış

Milyarder Pritzker, Epstein'e Afganistan gezisinde "Patraeus"un kendisine helikopter ödünç verdiğini yazmış
Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 527 kişi hayatını kaybetti

Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında 527 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet