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İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü

Ruslan Rehimov   | 13.09.2022
İlham Aliyev, komutanlarla Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarını görüştü

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetlerin komuta kademesiyle Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ilgili raporların sunulduğu toplantıda, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin iki devlet sınırında gerçekleştirdiği provokasyonların önlendiği, tüm görev ve talimatların yerine getirildiği belirtildi.

Yaşanan gerilimin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'ın siyasi liderliğine ait olduğuna dikkat çekilen toplantıda, sınır boyunca operasyonel durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

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