Dolar
27.12
Euro
28.94
Altın
1,921.37
ETH/USDT
1,584.80
BTC/USDT
26,548.00
BIST 100
8,000.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz." dedi.

Şerife Çetin  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, daimi üyelerden Fransa'nın talebi üzerine, Karabağ'daki gelişmeleri ele almak üzere oturum düzenlendi.

Bayramov, antiterör operasyonunun, Azerbaycan'ın kendi topraklarında uluslararası hukuk ve insani hukuka tam uyum içinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Operasyonun sonlandırıldığını ve Karabağ'daki Ermenilerin entegrasyon sürecinin başladığını aktaran Bayramov, Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcilerinin Yevlah'ta bir araya geldiğini bildirdi.

Bayramov, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın "barışçıl topluma" saldırdığı algısını yaratmaya çalıştığını ancak antiterör operasyonunun sadece yasa dışı silahlı güçleri silahsızlandırmayı amaçladığını anlattı.

Son 3 yılda Ermenistan'ın söz konusu oluşumlara teknik, lojistik ve mali destek sağladığını belirten Bayramov, Azerbaycan topraklarında bulunan Ermeni askeri ekipmanın fotoğraflarını toplantı katılımcılarının dikkatine sundu.

Bayramov, antiterör operasyonunun "kısıtlı ve orantılı" şekilde gerçekleştirildiğini, sadece Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı silahlı güçleri hedef aldığını vurguladı.

Ceyhun Bayramov, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı ilk dakikalardan itibaren kamuya duyurular yaparak sivillerin askeri oluşumlardan uzak durmaları çağrısında bulundu. Karabağ Ermenileri de telefonlarına mesaj gönderilerek bilgilendirildi." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'ın meşru çıkarlara karşılıklı saygı temelinde gerçek diyalog ve müzakerelere hazır olduğunun altını çizen Bayramov, "Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz." dedi.

Bayramov, "Karabağ Ermenileri, barış içinde bir arada yaşama modelimizin bir parçası." mesajını verdi.

"Ermenistan'ın sözlerini tutmasını bekliyoruz"

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ise "Ermenistan'ın son 3 yıldır sürdürdüğü faaliyetlerinin ardından Azerbaycan'ın, kendi güvenliği ve istikrarını sağlamak için Karabağ'daki yasa dışı silahlı güçlere karşı antiterör operasyonunu başlatmaktan başka seçeneği kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Akçapar, bunun Azerbaycan'ın egemen hakkı ve vatandaşlarının güvenliği için atmak zorunda kaldığı bir adım olduğunu dile getirdi.

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ Ermeni nüfusunun temsilcileri arasında yürütülen görüşmeleri Türkiye'nin memnuniyetle karşıladığını aktaran Akçapar, görüşmelerin verimli devam etmesinin umulduğunu kaydetti.

Akçapar, "Özellikle Zengezur Koridoru'nun açılması da dahil olmak üzere Ermenistan'ın sözlerini tutmasını bekliyoruz." vurgusunu yaptı.

Ermenistan ve diğer ilgili taraflara fırsatı kaçırmama çağrısında bulunan Akçapar, Türkiye'nin başından beri iki ülke arasında barış sürecini desteklediğini, bu nedenle de Ermenistan ile normalleşme sürecini başlattığını söyledi.

BM desteğe hazır

Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM'nin sahada olmadığını anımsattı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gerginlikten derin endişe duyduğunu aktaran Jenca, BM'nin itidal çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Jenca, operasyonun sonlandığına ilişkin duyurunun not edildiğini belirterek, BM'nin tüm aktörlerle yakın irtibatta bulunduğunu ve barış çabalarını desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan’ın Karabağ’da anayasal düzeni tesis etmek için yaptığı antiterör operasyonu

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenilerin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Bölgedeki silahlı gruplar, son günlerde Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve sabotaj girişimleri, silahlı saldırılar gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Azerbaycan'ın bölgedeki sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyonun mayına basması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi, olay yerine giden polis aracındaki 4 polisin de yine mayın nedeniyle şehit olması üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlattı.

Operasyonda ağır kayıplar veren Ermeni silahlı gruplar, Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da antiterör operasyonunun durdurulduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım
Kara Kuvvetlerine ait uçak organ nakli için havalandı
İBB ve iştirak şirketi çalışanlarından Belediye-İş Sendikası önünde eylem
Atatürk'e hakaret eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddiası yalanlandı

Benzer haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha adil ve kalıcı barış teklifimizi sunuyoruz

Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen köyde, Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin yakıt ve gıda ihtiyacını karşılayacak

Putin ve Aliyev Karabağ konusunda telefonda görüştü

Putin ve Aliyev Karabağ konusunda telefonda görüştü
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri bir araya geldi

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri bir araya geldi
Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü

Azerbaycan: Karabağ'da açılan ateş sonucu Rus askerleri öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet