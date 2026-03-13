Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar, Azerbaycan, İspanya ve Singapur dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, bölgedeki durum ele alındı ve son gelişmeler değerlendirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Telefon görüşmesinde ayrıca bakanlar, Türkiye'ye yönelen füzeler konusunda ülkelerinin dayanışmasını ifade etti.