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Bayramov, Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin nakli konusunda Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Bakü'ye nakli konusunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Murat Özgür Güvendik   | 27.01.2021
Bayramov, Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin nakli konusunda Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bayramov, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Bakü'ye nakli konusunda Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Liberya bayraklı "Mozart" gemisi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov öldürülmüştü.

THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağıyla teslim edilen cenazeyi, Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Başsavcılığı yetkilileri ve İsmailov'un ailesi karşılamıştı.

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