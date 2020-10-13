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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Gökhan Varan   | 13.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, her iki bakan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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