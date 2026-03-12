BMGK, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmalarda yaşanan "can kayıpları"na ilişkin tasarısını reddetti
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, Rusya'nın Orta Doğu'da tüm askeri faaliyetlerin durdurulması ve can kayıplarının sona erdirilmesi yönündeki karar tasarısı reddedildi.
New York
BMGK'de, Rusya'nın Orta Doğu'da devam eden çatışmalardaki "trajik can kayıplarına" ilişkin karar tasarısı oylandı.
Konsey üyelerinden 4'ü Rusya'nın teklifini desteklerken, 2 üye aleyhte oy kullandı, 9 üye ise çekimser kalmayı tercih etti.
Rusya'nın bölgedeki tüm tarafları "askeri faaliyetlerini derhal durdurmaya, Orta Doğu'da ve ötesinde daha fazla gerginliğe yol açabilecek her türlü adımdan kaçınmaya" çağırdığı tasarı yeterli oy sayısına ulaşamadı.
Rusya, tasarının kabul edilmemesine tepki gösterdi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama sonrası yaptığı konuşmada, sonucu BMGK üyelerinin "hukuka, BM Şartı'na ve barışa ne kadar bağlı oldukları" bağlamında eleştirdi.
Nebenzia, "Bu (sonuç), söz konusu ülkelerin uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve barışa ne kadar bağlı olduklarına dair yüksek sesli açıklamalarının boş bir retorikten başka bir şey olmadığını bir kez daha çok açık bir şekilde göstermektedir." dedi.
Rus büyükelçi, söz konusu devletlerin, pozisyonlarını "tamamen kısa vadeli siyasi çıkarları, dayanışmayı engelleme ve yaşlı dostlarıyla aralarının bozulmasından duydukları korku üzerine" belirlediğini ileri sürdü.
"Rusya, Orta Doğu'daki çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi ve her türlü anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi için mümkün olan tüm çabayı göstermeye devam edecektir." diyen Nebenzia, makul ve yapıcı düşünen üye devletlerden de benzer bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.
ABD, Rusya'nın İran'ı korumaya çalıştığını ileri sürdü
Nebenzia'dan sonra söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Rusya'nın, karar tasarısı için yeterli oya sahip olamayacağını bildiği halde "bu konuda ısrar ettiğini" söyledi.
"Rusya, burada, Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha ortağı İran'ı korumak için hareket ediyor." diyen Waltz, ABD'nin İran rejimini "hesap verebilir kılmak ve eylemlerini gün yüzüne çıkarmak için" çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Waltz, Rusya'nın BMGK'nin temel ilkelerine uygun hareket etmesini engelleme girişimlerinin ABD'yi caydırmayacağını ifade etti.
BMGK, 28 Şubat'taki acil bilgilendirme toplantısında krizi görüşmek üzere bir araya gelmiş, toplantıda ABD, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak nitelendirmişti. ABD, İsrail ile ortak askeri harekatının amacının bu yetenekleri yok etmek ve İran'ın militan vekil gruplara verdiği desteği sekteye uğratmak olduğunu belirtmişti.
İran ise saldırıyı uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali olarak kınamış, Şart'ın 51. maddesi uyarınca kendini savunma hakkının altını çizmişti.
İran, BMGK'de "Körfez ülkelerine füze atmasının kınandığı" karar tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi
Söz konusu tasarının İran'a yönelik açık bir haksızlık olduğunu dile getiren İrevani, "Ülkemiz, belirgin bir saldırgan eylemin başlıca mağduru olmuştur. Bu metin, sahadaki gerçekleri çarpıtmakta ve mevcut krizin temel nedenlerini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir." dedi.
İrevani, "İsrail ve ABD tarafından ileri sürülen, siyasi motiflerle yönlendirilen bir tarafgirlik içeren tasarı metninin amacı, mağdur ile saldırganın yerlerini tersine çevirmek. Bu tasarı, BM Şartı’nı ihlal eden ve saldırgan eylemlerde bulunan ABD ve İsrail rejimlerini ödüllendirmektedir." ifadelerini kullandı.
Konseyin aldığı bu kararı tanımadıklarını belirten İranlı Temsilci, "Bunu, BM Şartı ve uluslararası hukukla çelişen, haksız ve hukuka aykırı bir eylem olarak görüyoruz." diye konuştu.
"Bu savaş yasa dışı ve hukuksuzdur"
ABD ve İsrail'in, İran’a karşı başlattığı askeri saldırının BM Sözleşmesi'nin 2. maddesi 4. fıkrasının ve emredici nitelikteki saldırganlık yasağının açık ihlali olduğunu belirten İrevani, "Bu savaş yasa dışı ve hukuksuzdur. İran’ın en yüksek makamı ve üst düzey devlet yetkilileri terörist ve alçakça bir suikastle hedef alınmış, binlerce sivil hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.
Saldırılarda sivillerin hedef alındığına işaret eden İrevani, "28 Şubat 2026’dan itibaren, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucunda 1348’den fazla sivil ölmüştür. 17 binden fazla sivil yaralanmış ve 19 bin 734 sivil yapı hasar görmüş veya yıkılmıştır. Bunlardan 16 bin 191'i konut, 1617'si ticari ve hizmet binası, 77 tıbbi ve eczacılık merkezi, 65 okul ve eğitim kurumu, 16 Kızılay binası ve çeşitli enerji altyapı tesisleri bulunmaktadır." dedi.
İran’ın bu kasıtlı ve haksız saldırıya karşı BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru savunma hakkını kullanarak egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya devam ettiğini belirten İrevani, "ABD ve İsrail, saldırılarında bazı üçüncü ülkelerin toprak ve tesislerini de kullanmıştır. Uluslararası hukuk gereği, devletler, topraklarının diğer devletlere zarar vermek için doğrudan veya dolaylı kullanılmasına izin veremez." diye konuştu.
Ülkesinin, Körfez bölgesindeki dostane ilişkilerini karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve egemenlik ile toprak bütünlüğüne saygı temelinde sürdürmeye devam edeceğine işaret eden İrevani, "İran, bölgedeki ABD üslerine yönelik savunma operasyonlarının hiçbir şekilde bölge ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik olmadığını vurgulamaktadır." dedi.
Ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ulaşımının serbestliğini koruduğunu öne süren İranlı Temsilci, Boğazın Tahran yönetimi tarafından kapatılacağı iddialarının tamamen yanlış olduğunu söyledi.
