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Politika

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Fidan'ı tebrik etti

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Mustafa Deveci  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Fidan'ı tebrik etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan ve mevkidaşı Billström telefonda görüştü.

Görüşmede, Billström, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti. Fidan, İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Fidan ile Billström, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.

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