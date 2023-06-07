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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u kutladı

Mehmet Tosun  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.


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