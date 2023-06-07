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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, geçici TBMM Başkanlığı görevini başarıyla yürütmesinden dolayı tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

Mehmet Tosun  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bahçeli'ye, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığına seçilmesine Cumhur İttifakı olarak verdikleri destek için de teşekkür etti.

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