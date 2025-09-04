Dolar
41.16
Euro
48.03
Altın
3,546.32
ETH/USDT
4,371.80
BTC/USDT
110,438.00
BIST 100
10,828.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Gündem

Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Ahmet Demircan  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'daki orman yangınlarında 2 bin 736 hektar alan zarar gördü
Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çizimine ilişkin soruşturmada hapis cezası istemi
Dışişleri Bakanı Fidan, TİKA Başkanı Eren'i kabul etti
İzmir'de eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun cenazesi defnedildi

Benzer haberler

Kastamonu'daki orman yangınlarında 2 bin 736 hektar alan zarar gördü

Kastamonu'daki orman yangınlarında 2 bin 736 hektar alan zarar gördü

Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet