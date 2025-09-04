Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Niğde
Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.