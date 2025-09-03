Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kayseri
Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor https://t.co/sTJErALrfg pic.twitter.com/eh33P72qSE— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 3, 2025
Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.