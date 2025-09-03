Dolar
Gündem

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sercan Küçükşahin, Tunahan Akgün  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

 

