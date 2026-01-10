Dolar
Ekonomi

Türkiye'de OSB sayısı 416'ya ulaştı, öğrenci sayısı 115 binle rekor kırdı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde (OSB) üretimin geçen yıl 2024'e göre yüzde 2,91 artarken toplam OSB sayısının 416'ya ulaştığını ve öğrenci sayısında rekor kırıldığını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Türkiye'de OSB sayısı 416'ya ulaştı, öğrenci sayısı 115 binle rekor kırdı

Ankara

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, OSB'lerin dünyaya örnek teşkil eden planlı bir sanayileşme modeli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın lokomotifi haline gelen OSB'lerin, 2025 yılında ülkeyi üretimle kalkındırma hedefinden asla vazgeçmediğini vurgulayan Kütükcü, "2025'te OSB'lerimizdeki üretimin en somut göstergesi olan elektrik tüketimi, 2024'e göre yüzde 2,91 arttı. Ayrıca Aralık 2025'te, Aralık 2024'e kıyasla OSB'lerimizdeki elektrik tüketimi yani üretim artışı yüzde 6,9 gibi güçlü bir oranda gerçekleşti." dedi.

Kütükcü, OSB'lerin Türkiye'nin enerji altyapısına da büyük katkılar sunduğuna dikkati çekerek, buralardaki yenilenebilir enerji kapasitesinin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 artışla 3 bin 460 megavattan 5 bin 86 megavata ulaştığını ifade etti.

Yenilenebilir enerji yatırımları içinde güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 4 bin 616 megavat olarak gerçekleştiğini belirten Kütükcü, Türkiye'nin toplam elektrik santrali kurulu gücünden yüzde 7'sinin, lisanssız güneş enerji santrali (GES) gücünün ise yüzde 21'inin OSB'ler içindeki santrallerde bulunduğunu dile getirdi.

2025'te 7 yeni OSB kuruldu

Kütükcü, geçen yıl kurulan OSB'lere ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"Ankara, Batman, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Yozgat'ta olmak üzere 7 şehirde 7 yeni OSB kuruldu. Böylece 371'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, 45'i Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmak üzere Türkiye'deki toplam OSB sayısı 416'ya ulaştı. OSB'lerdeki fabrika sayısı 68 bini aştı. 2025 yılında 14 bin 324 kişiye daha istihdam sağlayan OSB'lerde toplam istihdam 2 milyon 700 bini geçti."

Mesleki eğitimde tarihi rekor

Türkiye'de mesleki eğitimin uzun yıllar ihmal edildiğini ancak son dönemde mesleki ve teknik eğitime yapılan yatırımların ve farkındalık çalışmalarının somut sonuçlar vermeye başladığını vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSB'ler olarak 2025 yılında mesleki ve teknik eğitimi Türkiye'nin bir numaralı gündemi yapmak için önemli çalışmalar yürüttük. OSB'lerde mesleki eğitim alan öğrenci sayısı ilk defa 100 bini aşarak tarihi bir rekor kırdı. 2024 yılında OSB'lerimizdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz ile mesleki eğitim merkezleri ve meslek yüksekokullarımızda toplam 89 bin 540 öğrencimiz varken bu sayı 2025'te 114 bin 653'e çıktı. Bu tarihi artış, gençlerimizin OSB'lerimizde, üretimin içinde mesleki eğitime gösterdikleri ilgi, hem çok memnuniyet verici hem de ülkemizin üretim geleceği için son derece stratejik bir tercihtir​​​​​​​."

