logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Salih Ulaş Şahan  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

