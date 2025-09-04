Dolar
Gündem

"Yenidoğan çetesi" davasında bazı sanıkların ifadeleri alındı

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Elif Somuncu  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
"Yenidoğan çetesi" davasında bazı sanıkların ifadeleri alındı

İstanbul

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı müşteki avukatlarının ve sanıkların beyanları alındı.

Müşteki Mehmet Hanifi Kaya'nın avukatı, bir bebeğin yattıktan sonra ölmesi için her koşul ve şartın Esenler Güney Hastanesi'nin bünyesinde mevcut olduğunu belirtti.

Avukat, "Bir bebeğin ölmesini istiyorsanız yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırmanız yeterli. ATK raporunun 'Kaya' bebek özelinde yeterli olduğunu düşünüyorum. Kusuru olan tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Yusuf Karakoç'un avukatı ise Adli Tıp Kurumunun (ATK) raporunda her şeyin anlatıldığını, bebeklerin ölmesi için hastanede her koşulun hazırlandığını, bebeklerin vitaminlerinin verilmediğini, aç bırakıldığını ve suçun örgüt tarafından işlendiğini kaydetti.

Sanık savunmaları

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan sanık Çağla Durmuş, 1,5 yıldır tutuklu yargılandığını, "Karakoç" bebekten kimsenin sorumlu olmadığını, hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını ifade ederek, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Dursun Eryılmaz, ilgili raporun henüz eline ulaşmadığını, buna yönelik beyanlarını sonraki duruşmada yapacağını anlattı.

Tutuklu sanık Fırat Sarı savunmasında gerçek dışı dosyaların medyaya sunulduğunu öne sürdü.

Toplumda algı oluşturulduğunu iddia eden Sarı, "İlk duruşmadan beri siz sordunuz, ben yanıtladım. Ben eksik, yalan bir şey söylemedim. İlk gün de dedim. Altı ayrı hastanede 6 ay boyunca ölüm gerçekleşti. Bunlar tıbbi ölümlerdi. Hepsinin tıbbi sıkıntıları vardı. Bebeklere gereken yapıldı. Korkunç bir tedavi yapılmadı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

