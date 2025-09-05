Dolar
Alaattin Köseler ile 25 sanığın yargılandığı davada ara karar

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 13'ü tutuklu toplam 26 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

Mikail Bıyıklı  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
İstanbul

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra avukatları katıldı.

Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık savunmalarını yaptı.

Duruşma savcısı, Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş'in ise tutuklanması talep etti.

Tutukluluğuyla ilgili talep üzerine savunması sorulan Köseler, belediyenin 2012-2022 yılları arasında hiç teftiş edilmediğini ancak 2022-2024 yılları arasında denetim yapıldığını iddia etti.

Köseler, "Fidan Gül konusunda söylediği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesine direkt başkan yardımcısı yapamazdım. Yoğurt yiyişini görmem lazımdı, önce müdürlük verdim. Parti içinden 'Başkan yardımcısı olmazsa.' gibi telefonlar geldi. Ben de yapmadım. Yoğurt yiyişini gördüm sonra yaptım." dedi.

Savcı, sanıklardan Metin Ülgey, Fidan Gül, Mustafa Karadağ, Onur Demirci, Yusuf Karaaslan, Mahmut Adalı, Hakan Unutur ve Tamer Çapraz'ın tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliyelerini istedi.

Tanık ve sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in tutuklama talebinin reddine hükmetti.

İhalelerin muhasebe evrak ve dokümanlarını Beykoz Belediyesinden istenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

