Sinop'ta bir balıkçının ağına 3 bin palamut takıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, teknesiyle denize açılan balıkçı Erol Büyükbaş, sezonun ilk palamut avında yaklaşık 3 bin palamut yakalayarak limana döndü.
Türkeli açıklarında sabah saatlerinde avlanan Büyükbaş, teknedeki yükünü ilçeye bağlı Güzelkent Balıkçı Barınağı'na getirdi.
Ağlara takılan binlerce palamut, Karadeniz'de palamut sezonunun başladığını gösterdi.
Sezonun geç başladığını belirten Erol Büyükbaş, "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık, bunlar sezonun ilk palamutları. Sezon geç başladı ama umuyoruz ki devamı gelecektir." dedi
Balıkların bir bölümü toptancılara satılırken, kalan kısmı yerel pazarlarda tüketiciyle buluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.