logo
Gündem

Sinop'ta bir balıkçının ağına 3 bin palamut takıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, teknesiyle denize açılan balıkçı Erol Büyükbaş, sezonun ilk palamut avında yaklaşık 3 bin palamut yakalayarak limana döndü.

Ramazan Özcan  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Sinop'ta bir balıkçının ağına 3 bin palamut takıldı Fotoğraf: Ramazan Özcan/AA

Sinop

Türkeli açıklarında sabah saatlerinde avlanan Büyükbaş, teknedeki yükünü ilçeye bağlı Güzelkent Balıkçı Barınağı'na getirdi.

Ağlara takılan binlerce palamut, Karadeniz'de palamut sezonunun başladığını gösterdi.

Sezonun geç başladığını belirten Erol Büyükbaş, "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık, bunlar sezonun ilk palamutları. Sezon geç başladı ama umuyoruz ki devamı gelecektir." dedi

Balıkların bir bölümü toptancılara satılırken, kalan kısmı yerel pazarlarda tüketiciyle buluştu.

