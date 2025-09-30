Dolar
Yaşam

İstanbullu balıkçılar bir günlük hasılatını Gazze'ye bağışladı

İstanbul Gürpınar Balık Hali'ndeki balıkçılar, bir günlük hasılatlarını Gazze'ye bağışladı.

Ferhat Yasak  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
İstanbullu balıkçılar bir günlük hasılatını Gazze'ye bağışladı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle hareketlenen Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Balık Hali'nde bulunan çok sayıda balıkçı, bu kez Gazze için mesai yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül ile TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın da katılımıyla gerçekleşen törenle esnaf, tutulan balıkların satışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu meselenin sadece ekonomik imkanlarla değil safları belirlemek, birlikte hareket etmek, mazlumların yanında zalimin karşısında olmak ve bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak bu işi birlikte yapmanın kıymetli olduğunu söyledi.

Geçen hafta da Esenler Belediyesince 15 bin 700 esnafın katılımıyla bir günlük kazancın Gazzeliler için toplandığını anımsatan Gül, şöyle konuştu:

"Bir şehrin tamamen bir konuda birlikte hareket etmesi çok görülen bir şey değil ama öyle bir zulüm, zalimlik, soykırım var ki zerre kadar kalbinde vicdanı olan, merhameti olan bir insanın böyle davranmama ihtimali yok. Dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bu başka bir şey. Dünya tarihi birçok zalimlik görmüştür ama böyle bir zalimlik herhalde çok sayılıdır, belki bu kadar şiddetlisini görmemiştir. Hepiniz şahitlik ediyoruz. Allah bu zalimliği yapan katillerin helak olduğunu da bize göstersin. Türkiye olarak bu anlamda geçmişimiz temiz, durduğumuz yer temiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın neresine gidersek gidelim gücümüz nispetinde, yanlışa yanlış, doğruya doğru, zalime zalim, mazluma mazlum diyebilecek durumdayız. Millet olarak da karınca kararınca 7'den 70'e bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak bunu yapmaya gayret ediyoruz."

Hasan Turan ise böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Balıkçılığın zor bir meslek olduğunu belirten Turan, mezata gelip bugünkü kazançlarını zor durumda olan Gazzeliler için bağışlayan balıkçılara teşekkür ederek, "Buradaki esnaf kardeşlerimiz davet ettiler. Dediler ki 'Biz balıkçılar olarak binlerce esnafımız var, gece mezatta toplanıp bugünkü kazancımızı Kızılay'ımız aracılığıyla Gazze'ye göndermek istiyoruz. Siz de dostluk grubu başkanı olarak bizim de organizasyonumuza öncülük, paydaşlık, kardeşlik, yoldaşlık eder misiniz' dediler. Biz de 'Hay hay, hayra vesile olmak hayır işlemek gibidir. Tabii ki yanınızda oluruz, hizmetkarınız oluruz' dedik." diye konuştu.

Törene, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık, İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Metin Akçay ve çok sayıda balıkçı esnafı katıldı.

Açıklamaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyet, balık halini gezerek esnafla bir süre sohbet etti.

Bağış kampanyası kapsamında toplanan yardımlar ise Kızılay aracılığıyla bölgeye gönderilecek.

