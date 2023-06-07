Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Fidan'ı tebrik etti
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Tokyo
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hayaşi'nin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, yeni görevi dolayısıyla kutlama mesajı gönderdiğini bildirdi.
Kutlama mesajında Hayaşi'nin, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik ettiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.