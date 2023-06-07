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Dünya

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Fidan'ı tebrik etti

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Fidan'ı tebrik etti

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hayaşi'nin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, yeni görevi dolayısıyla kutlama mesajı gönderdiğini bildirdi.

Kutlama mesajında Hayaşi'nin, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik ettiği aktarıldı.

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