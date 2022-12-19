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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

TİKA, Rus saldırılarında hasar gören Ukrayna'daki üniversitenin onarımına destek verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan, Rus füze saldırıları sonucunda hasar gören Taras Şevçenko Ulusal Kiev Üniversitesi'nin cam ve çerçevelerini taktırdı.

Davit Kachkachishvili   | 19.12.2022
TİKA, Rus saldırılarında hasar gören Ukrayna'daki üniversitenin onarımına destek verdi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Kiev

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Kiev'in merkezinde yer alan üniversitenin zarar gören cam ve çerçeveleri onarıldı.

Üniversitede düzenlenen törene, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, üniversite rektörü Volodimir Bugrov, TİKA Kiev Koordinatörü Cüneyt Esmer, öğrenciler, gazeteciler ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Bugrov, Rus saldırıları sonucu üniversitenin cam ve çerçevelerinin zarar gördüğünü hatırlattı.

Bugrov, kış gelmeden önce cam ve çerçevelerin Türkiye'nin desteği ile yenilendiğini belirterek, Türk hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin gerçek bir dost olduğunu kaydeden Bugrov, "Üniversitemizin fahri doktora unvanına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Ukrayna'da farklı yardım projeleri gerçekleştiriyoruz

Büyükelçi Güldere ise savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'da Türkiye olarak çeşitli alanlarda yardım projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Savaşın başından beri 100'den fazla yardım tırının Türkiye'den Ukrayna'ya geldiğini kaydeden Güldere, "Bunlara ilaveten, bize ulaşan talepler çerçevesinde farklı projeleri de hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Güldere, "Anaokullarının ekipman taleplerine cevap veriyoruz. Jeneratör yardımında bulunuyoruz. Geçtiğimiz iki hafta içinde toplamda 180 jeneratör desteğimiz oldu Ukrayna halkına." diye konuştu.

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