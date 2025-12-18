ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın "anlaşma konusunda hızlı davranması" gerektiğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de hafta sonu yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde Kiev'e "anlaşma konusunda hızlı davranması" çağrısında bulundu.
Washington
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Hafta sonu Miami'de yapılacak ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Kremlin'den gelecek temsilciyi ağırlayacağı görüşmelere ilişkin konuşan Trump, "Bazı konularda ilerleme sağlıyorlar ancak umarım Ukrayna hızlı davranır. Umuyorum Ukrayna hızlı hareket eder çünkü Ruslar halen orada. Her seferinde onlar çok uzun süre düşününce Ruslar da fikir değiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.
ABD medyasına konuşan ve adı açıklanmayan bazı yetkililer, Miami'de cumartesi günü yapılması beklenen görüşmelere bir Rus yetkilinin katılacağını teyit etmişti. Aynı haberlerde, söz konusu ismin, Rusya Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev olduğu da belirtilmişti.