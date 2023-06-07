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Dünya

BMGK'da Kahovka Barajı saldırısı için Ukrayna ve Rusya birbirini suçladı

Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından acil oturumla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Rusya ve Ukrayna delegasyonları saldırıyla ilgili birbirini suçladı.

Şerife Çetin  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
BMGK'da Kahovka Barajı saldırısı için Ukrayna ve Rusya birbirini suçladı

New York

Ukrayna'nın talebi üzerine BMGK, acil oturumda bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Kahovka Barajı'nın yıkımının ortaya çıkardığı zarar, halihazırda çatışmadan acı çeken insanların hayatının çok daha zor bir hal alacağı anlamına geliyor." dedi.

Griffiths, BM'nin acil görevinin söz konusu kişilerin yaşamasını sağlamak olduğunu kaydederek, yardım sağlamak için her türlü çabayı sarf etmeye hazır olduklarını belirtti.

Karşılıklı suçlamalar

Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ülkesinin "koordineli bir dezenformasyon kampanyasıyla" karşı karşıya kaldığını, Rusya'nın barajı patlattığının iddia edildiğini söyledi.

Söz konusu iddiaların "şizofrenik" olduğunu belirten Nebenzia, "Kiev tarafından kritik altyapı tesislerine kasıtlı zarar verilmesi, çok tehlikeli ve savaş suçu ya da terör saldırısı olarak nitelendirilebilinir." diye konuştu.

Nebenzia, BM'nin de "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının neden olduğu yönünde siyasi söylemleri" tekrar ettiğini, bunun objektiflik ilkesinden uzak olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise "Bu, Ukrayna'nın kritik altyapısını hedef alan bir terör saldırısıdır. Amacı çok sayıda sivil kayıp ve tahribat yaratmaktır." dedi.

Rusya'nın bir yıldan daha uzun süredir barajı ve bölgeyi kontrol altında tuttuğunu belirten Kyslytsya, "Barajı dışarıdan bombalamak fiziksel olarak imkansız. Baraj, Rus işgalciler tarafından mayın döşendi ve patlatıldı." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili, "Bunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin korkunç bir sonucu daha olduğu açık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kahovka Barajı

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın bombalanarak ağır hasar alması nedeniyle Dinyeper Nehri'nin su seviyesi hızla yükseldi.

Bölgedeki Yeni Kahovka şehrinin merkezi sular altında kalırken, bölgeden gelen görüntülerde su seviyesinin binaların ikinci katına kadar çıktığı görülüyor.

Rus yetkililer, savaştan önce yaklaşık 44 bin nüfusa sahip şehre ve selden etkilenen Golopristanskiy ve Aleşki bölgelerine yönelik tahliye kararı aldı.

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