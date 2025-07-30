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Şanlıurfa'da hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı.

Rauf Maltaş  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Şanlıurfa'da hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Alınan bilgiye göre, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan Başhekim Yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede şüpheli İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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Yaralanan Aydoğdu ve Polat, tedavi altına alındı.

Polis, şüpheli İ.H.K'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bir şahıs önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra ise bir doktorumuza saldırıp kesici aletle yaralayarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli İ.H.K. çok kısa bir süre içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Her 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan görevlilerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Adli ve idari inceleme başlatıldı

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da kentteki tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği kaydedildi.

Hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise saldırganın hastane koridorunda dolaştığı ve güvenlik görevlisi ile doktora saldırdığı anlar yer alıyor.

Vali Hasan Şıldak'tan yaralılara ziyaret

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Aydoğdu ile Polat'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Vali Şıldak ve beraberindekiler, daha sonra yaralıların durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk'ten bilgi aldı.

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Şanlıurfa'da hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi yaralandı
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