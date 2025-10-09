Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi
Adana'nın Kozan ilçesinde fırtına nedeniyle bir okulun çatısının uçması ve park halindeki araçlara zarar vermesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana
Bucak Mahallesi'ndeki Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, dün ilçede etkili olan fırtınada derslik ve atölye binalarının çatılarının uçtuğu görülüyor.
Kayıtta, çatı parçalarının park halindeki bazı araçlara isabet etmesi yer alıyor.
Fırtınada çatısı uçan ve bahçesindeki bazı ağaçlar devrilen okulda eğitime 2 gün ara verilmişti.