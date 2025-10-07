Dolar
Gündem

Malatya'da freni arızalanan kamyonun 15 araca çarpması güvenlik kamerasında

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyonun kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Okan Coşkun  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Malatya'da freni arızalanan kamyonun 15 araca çarpması güvenlik kamerasında

Malatya

Paşaköşkü Mahallesi'nde 2 Ekim Perşembe günü M.M. idaresindeki freni arızalanan 44 AGC 632 plakalı kamyon kırmızı ışıkta ve yol kenarında bulunan 15 araca çarpmıştı.

Çarpma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, freni arızalanan kamyonun kontrolden çıkarak araçlara çarpması ve çevredekilerin yaralılara müdahalesi yer alıyor.

