Malatya'da freni arızalanan kamyonun 15 araca çarpması güvenlik kamerasında
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyonun kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Malatya
Paşaköşkü Mahallesi'nde 2 Ekim Perşembe günü M.M. idaresindeki freni arızalanan 44 AGC 632 plakalı kamyon kırmızı ışıkta ve yol kenarında bulunan 15 araca çarpmıştı.
Çarpma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 7, 2025
Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı
Görüntülerde, freni arızalanan kamyonun kontrolden çıkarak araçlara çarpması ve çevredekilerin yaralılara müdahalesi yer alıyor.