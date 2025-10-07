Dolar
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi’ne Filistin bayrağı yansıtılıyor
logo
Gündem

Sumud Filosu aktivisti 15 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı İstanbul'da

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

Kenan Irtak  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Sumud Filosu aktivisti 15 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı İstanbul'da Fotoğraf: Kenan Irtak/AA

İstanbul

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na 16.35'te hareket eden THY uçağı, saat 18.50'de havalimanına ulaştı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 131 aktivist bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçiş yapmıştı.

Ürdün'e geçiş yapan aktivistler arasında 15 Türk vatandaşı da bulunuyordu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, aktivistlerin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Küresel Sumud Filosu’nda yer aldıkları için siyonist İsrail tarafından alıkonulan 14 vatandaşımız daha sağ salim Türkiye’ye ulaştı. Gazze ve adalet için mücadele eden insanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz.”

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Vicdan gemisinden aktivist Baygın "soykırıma dur deyin" çağrısı yaptı

