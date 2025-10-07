Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Özgürlük Filosu'ndaki Türk aktivistler İsrail askerlerinin müdahalesinden çekinmiyor

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki (FFC) Türk aktivistler, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu gibi kendilerini de zorla alıkoyacak olmasından çekinmediklerini söyledi.

Nuri Aydın  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Özgürlük Filosu'ndaki Türk aktivistler İsrail askerlerinin müdahalesinden çekinmiyor

İstanbul

Akdeniz'de yol alan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye yaklaşık 200 deniz mili mesafede seyrini sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filodaki "Vicdan" (Conscience) gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan Türk aktivistler Akif Yasin Bahçeci ve Emrah Atiş, AA muhabirine konuştu.

Bahçeci, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun alıkonulmasına ilişkin, "Sumud filosundan sonra bizler kararlılıkla Gazze'deki ablukayı kırmak için yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Filoda 22 ülkeden toplamda 138 aktivistin bulunduğuna dikkati çeken Bahçeci, yolculukta olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok sıkıntıya da maruz kalabildiklerini ancak bunların kendilerini yıldırmadığını söyledi.

Bahçeci, Vicdan gemisinde gıda ve sağlık yardımları bulunduğuna işaret ederek "Gazze'deki ablukanın kırılması, işgalin son bulması, İsrail'in Filistin'in tamamına uygulamış olduğu zulme son vermek adına bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Olumsuz hava koşullarının filodaki diğer küçük tekneleri etkilediğini dile getiren Bahçeci, "Tabii olumsuz hava koşulları, sert ve yüksek dalgalar onları daha fazla etkilemekte. Vicdan gemisi bu noktada daha az etkileniyor. Ama bu şekildeki olumsuz koşullar ne bizlerin ne de onların moral ya da motivasyonlarına olumsuz bir şekilde etkisi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeci, Gazze'ye yolculuklarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Biliyoruz ki İsrail'in bizlere de o teknelere de filonun tamamına müdahale etme durumu söz konusu ama bunların hiçbiri çıkmış olduğumuz bu yoldan bizi geri çeviremez. Gazze'deki abluka kırılana kadar yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Gazze'deki basın ve sağlık ablukasını da kırmak istiyoruz"

Aktivist Emrah Atiş ise İsrail'in Gazze'de basın ve sağlık çalışanlarına yönelik de abluka uyguladığını söyledi.

Atiş, filoda sağlık çalışanlarının yanı sıra hem sağlık malzemeleri hem doktorları taşıdıklarını vurgulayarak, "Allah nasip ederse Gazze'ye ulaşıp ablukayı kırmak istiyoruz. Oraya vardığımızda Gazze'ye uygulanan sağlık ve basın ablukasını da kırmak gibi bir hedefimiz var." dedi.

Gazze'ye yolculuklarının iki esas üzerinde devam ettiğini belirten Atiş, şöyle konuştu:

"Birincisi Gazze'ye uygulanan ablukada sağlık çalışanlarıyla beraber gidip oraya bu sağlık malzemelerini ulaştırmak. İkincisi hem bu kutlu yolculuğu hem de Gazze'de olan vahşeti dünya kamuoyuna duyurmak. Allah nasip ederse bu yolculuğun sonunda Gazze'ye ulaşıp ablukayı delmek ve oradaki insanlarla kucaklaşmak istiyoruz."

