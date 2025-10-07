Dolar
Türkiye ile Belarus yüksek seçim kurulları işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile Belarus Merkez Seçim Komisyonu arasında işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı.

Ali Cura  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Türkiye ile Belarus yüksek seçim kurulları işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı

Minsk

YSK Başkanı Ahmet Yener, beraberindeki YSK üyeleri Serdar Mutta ve Mahmut Akgün, Belarus'un başkenti Minsk'te Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık da hazır bulundu.

Minsk'te 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak 2. Uluslararası Seçim Forumu çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, Yener ve Karpenko, Yüksek Seçim Kurulu ve Belarus Merkez Seçim Komisyonu arasında işbirliği için mutabakat zaptına imza attı.

Yener, burada yaptığı konuşmada, imzalanan belge sayesinde, gelecekte yüksek ve bilgi teknolojilerinin kullanımı da dahil olmak üzere seçim teknolojilerinin iyileştirilmesi ve seçim komisyonu personelinin eğitimi gibi konularda işbirliğini yoğunlaştıracaklarını belirtti.

Yener, "Seçimlerde demokratik yaklaşımların ve demokratik anlayışların hayata geçirilmesini sağlama konusundaki işbirliğimiz hızla ilerleyecek." ifadesini kullandı.

İki ülkenin de seçim kampanyaları sırasında genç seçmen katılımını artırma ve kadınların çeşitli pozisyonlarda yeterli temsilini sağlama konusunda aynı hedefleri paylaştığını vurgulayan Yener, ayrıca yaşlılar ve engelliler gibi belirli seçmen gruplarının seçim kampanyasına katılabilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya çalıştıklarının da altını çizdi.

Yener, Türkiye ve Belarus'un seçim sistemleri arasındaki bazı farklılıklara rağmen, halkın iradesinin doğru şekilde yansıtılmasını sağlamak için çalıştıklarını bildirerek, ocakta yapılan Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YSK temsilcilerinin katıldığını ve seçimlerin başarılı ve demokratik geçtiğini teyit ettiğini hatırlattı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Karpenko da imzalanan mutabakat zaptının, iki kurum arasındaki ilişkiyi yasal olarak resmileştirme ve iki ülkenin seçimlerinde işbirliğini derinleştirme hedeflerinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Karpenko, "Belarus ve Türkiye'nin, hayatın birçok alanını kapsayan ve stratejik nitelikte, gerçekten iyi, güvenilir ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirdiğini vurgulamak isterim. Bu ilişkilerin tonunu Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirliyor." dedi.

İki kurum arasında yapıcı bir işbirliği olduğunu aktaran Karpenko, söz konusu imzalanan mutabakat zaptının seçimlerde modern seçim bilgi teknolojileri ve ekipmanlarının kullanımı konusunda bilgi alışverişi ve karşılıklı öğrenme için yeni ufuklar açtığını sözlerine ekledi.

