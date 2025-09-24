Dolar
Politika

YSK, CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin, "Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir. İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar verilmiştir." dedi.

Fırat Taşdemir, Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, İstanbul 45. Asliye Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması isteğine ilişkin, "Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir. İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar verilmiştir." dedi.

Yener, YSK'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 254 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na tebliği üzerine, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur.

Kurulumuz saat 13.30'da yapmış olduğu toplantı sonucunda, daha önce 2025'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması, Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir."

