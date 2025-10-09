Dolar
Gündem

Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

Özgür Alantor  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Kastamonu

Ilgaz Dağı'nda birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağış, dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yaklaşık 2500 metre rakımlı zirvesinde yağan kar, bir süre sonra eridi.

