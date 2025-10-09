Dolar
logo
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı

Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle 14 uçak ve AFAD'ın koordinasyonunda, 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesinin Türkiye'den Gazze'ye ulaştırıldığı bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
AFAD ve Türk Kızılay'dan insani yardım açıklaması: 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay, Gazze başta olmak üzere uluslararası insani yardım faaliyetlerini değerlendirdi.

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile AFAD ve Türk Kızılay yetkililerinin katıldığı toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığının koordinasyonunda Türk Kızılay başta olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katkılarıyla bugüne kadar Gazze'ye yönelik yapılan ve artarak devam ettirilmesi planlanan yardım faaliyetlerinin değerlendirildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle 14 uçak ve AFAD'ın koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 16 gemi ile toplamda 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesinin Türkiye'den Gazze'ye ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda ayrıca Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından insani yardımların artarak devam ettirilmesine yönelik hazırlıklı olunduğu, bu konuda AFAD'ın bugüne kadar olduğu gibi devletimizin ilgili bütün kurumlarıyla, Kızılay başta olmak üzere ilgili bütün sivil toplum kuruluşları ile iletişim, işbirliği ve koordinasyon içinde hareket ettiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca diğer uluslararası insani yardım faaliyetleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kızılay'ın Afet Beslenme Grubu olarak afet yönetimi konusunda yerine getirmekte olduğu hizmetler ve ilgili çeşitli hususlarda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu, muhtelif kararlar alındı."

