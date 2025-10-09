Alman polisinin milletvekili yumrukladığı ortaya çıktı
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Sol Parti (Die Linke) milletvekili Lea Reisner'in, polis memurunun yumruklu saldırısına uğradığı görüldü.
Berlin
7 Ekim'de Alexander Meydanı'nda yapılan Filistin'e destek gösterisine katılan milletvekili Reisner, polis ile göstericiler arasındaki gerginliği azaltmaya çalıştığı esnada polis tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Die Linke Partisi milletvekili Lea Reisner, polis memurunun yumruklu saldırısına uğradı pic.twitter.com/cI01METIcH— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 9, 2025
Bir polis memurunun arkadan gelerek Reisner’in yüzüne yumruk attığı ve ardından hızla geri çekilerek ortadan kaybolduğu anlar görüntü ve fotoğraflara yansıdı.
Kalabalığı kontrol altına almak için alanı araçlarla çevreleyen polis, bazı göstericileri zor kullanarak gözaltına almış, bu sırada bir TOMA da hazır bekletilmişti.
Almanya’nın İsrail’e koşulsuz desteği, sokaklarda polis şiddetiyle kendini gösteriyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 9, 2025
• Berlin yönetimi, Nazi geçmişinin yükünü “İsrail’e mutlak sadakat” politikasıyla taşıyor
• Bu anlayış bugün Filistin’e destek verenlere yönelik yasaklar, gözaltılar ve sert polis… pic.twitter.com/MApMQW4GRV
Polisin gösteriye katılanlara sert müdahalede bulunması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
