Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran,"İki lider, savunma sanayii, enerji, nükleer teknoloji, bölgesel barış, Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imar süreçleri gibi kritik başlıklarda ortak bir vizyon ortaya koydu." dedi.

Zehra Tekeci Eser  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un görüşmesinde, savunma sanayisi, enerji, nükleer teknoloji, bölgesel barış, Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imar süreçleri gibi kritik başlıklarda ortak bir vizyonun ortaya konduğunu belirtti.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Lee'nin Ankara'daki görüşmesinin Türkiye ve Kore ilişkilerinde yeni bir merhale teşkil ettiğini vurguladı.

Ziyaretin, Kore Savaşı'ndan bu yana kardeşlik temelleri üzerine inşa edilen güçlü bağları daha da pekiştirdiğine işaret eden Duran, "İki lider, savunma sanayii, enerji, nükleer teknoloji, bölgesel barış, Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imar süreçleri gibi kritik başlıklarda ortak bir vizyon ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Duran, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. İkili işbirliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif alanlarda belgeler imzalandı. Cumhurbaşkanımız, 'savunma sanayiinde stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar elde edilen başarıların yeni projelerle derinleşeceğini' vurguladı. 'Geçtiğimiz ay ordumuza teslim edilen Altay Tankı projesinin bunun en başarılı örneklerinden biri olduğunu' belirtti. Cumhurbaşkanımız, 'bundan sonraki süreçte birçok adımı birlikte atabiliriz' diyerek savunma alanında daha geniş bir işbirliği perspektifi çizdi."

"Türkiye ve Güney Kore ilişkileri güçlenmeye devam edecek"

Enerji alanındaki temasların zirvenin en önemli başlıkları arasında olduğunu aktaran Duran, şunları ifade etti:

"Nükleer güç santrali kurulmasına ilişkin kurumlar arası görüşmelerin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanımız, Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptının kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Bu adım, Türkiye'nin temiz enerji vizyonu açısından stratejik bir önem taşıyor. Suriye, Gazze, Ukrayna'nın yeniden imarı ile Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda ortak çalışma iradesi teyit edildi. Türkiye ve Güney Kore'nin, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi, sivillerin korunması ve iki devletli çözümün desteklenmesi konusunda aynı duruşu paylaştığı vurgulandı. Bu ziyaret, iki ülke arasında enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini ileriye taşıyacak yeni fırsatların kapısını araladı. Kardeşlik mirası üzerine kurulu Türkiye ve Güney Kore ilişkileri, geleceğe yönelik somut adımlarla daha da güçlenmeye devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
