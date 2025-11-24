Dolar
42.43
Euro
48.95
Altın
4,096.80
ETH/USDT
2,853.90
BTC/USDT
87,244.00
BIST 100
10,888.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve futbolcu Adem Zorgane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi RAMS Park’ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile düzenlediği ortak basın toplantısında, nükleer güç santrali kurulmasına yönelik çalışmaların iki ülke arasında devam ettiğini söyledi.

24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayisine yönelik adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk." dedi.

Erdoğan, "Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna konusunda, "Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Güney Kore ile Suriye, Gazze, Ukrayna'nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz." dedi. 

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'a ziyaret
Miss Universe 2025’i Meksikalı Bosch’un kazanması, "şeffaflık" tartışmalarına yol açtı
Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığından Öğretmenler Günü ziyareti
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlerimize daha yüksek tutarda destekler vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık prangadan kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık prangadan kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz adım adım gerçeğe dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz adım adım gerçeğe dönüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri kargo uçağımızın kara kutusu bulunmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri kargo uçağımızın kara kutusu bulunmuştur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet