Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç santrali kurulması konusunda Güney Kore ile görüşmelerimiz sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile düzenlediği ortak basın toplantısında, nükleer güç santrali kurulmasına yönelik çalışmaların iki ülke arasında devam ettiğini söyledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayisine yönelik adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk." dedi.
Erdoğan, "Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.
Erdoğan, "Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna konusunda, "Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Güney Kore ile Suriye, Gazze, Ukrayna'nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.
