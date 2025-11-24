Dolar
Dünya

Gazzelilerin öldürüldüğü yardım merkezlerini kuran vakıf GHF, faaliyetlerini durdurdu

İsrail'in aylarca insani yardım geçişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin gıda yardımı beklerken öldürüldüğü dağıtım merkezlerinin bağlı olduğu İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı, faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.

Emirhan Demir  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Gazzelilerin öldürüldüğü yardım merkezlerini kuran vakıf GHF, faaliyetlerini durdurdu

Ankara

Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) İcra Direktörü John Acree, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Fox News Digital kanalına sözde vakfın operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ateşkesin uygulanmasını denetlemek amacıyla ABD tarafından İsrail'de Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasıyla GHF'nin "başarısını uluslararası topluma devretme vaktinin geldiğini" savunan Acree, "Misyonumuzu başarıyla tamamladığımız için faaliyetlerimizi sona erdiriyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi aylarca insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altında tuttuğu dönemde kurulan GHF, yardım dağıtım merkezlerinde gıda bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırılarla hatırlanıyor.

İsrail ve ABD güdümlü GHF'nin 27 Mayıs'tan itibaren insani yardım adı altında kurduğu dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.


